Федор Емельяненко: «Время уже подходит, но я еще не ухожу»

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением о своем ближайшем оппоненте Куинтоне Джексоне. — Наши карьеры шли параллельно, он тоже выступал в Японии.