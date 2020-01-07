Авербух – о доходах фигуристов в шоу: «Средний гонорар спортсмена где-то 150 - 200 тыс рублей за один выход»

Серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух рассказал, сколько могут заработать спортсмены за участие в ледовых шоу. «Я стою у истоков этого бизнеса в России.