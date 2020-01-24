Малком: «Не сомневаюсь, что на прежний уровень вернусь быстро. Уже почти без ограничений тренируюсь в общей группе!»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о восстановлении после операции. — Чувствую себя просто прекрасно! Лучше ощущать себя невозможно (смеется).