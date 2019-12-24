Урманов считает, что Медведевой по силам быстро привыкнуть к новым конькам

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. / ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева является профессионалом, поэтому ей по силам быстро адаптироваться к новым конькам за день до выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.