Роналду снова летает. Забил «Сампдории», прыгнув на 71 см

Этот знаменитый удар головой. Многие в этом сезоне ругают Криштиану Роналду, а он набирает форму, приближаясь к плей-офф ЛЧ: шесть мячей в пяти последних играх за «Ювентус».