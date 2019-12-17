Кокляев рассказал, что нокаут от Емельяненко изменил его. Видео

Стронгмен Михаил Кокляев рассказал о том, как он изменился после поражения в поединке с Александром Емельяненко. Напомним, что дебют Кокляева в единоборствах закончился нокаутом уже в первом раунде.