Ван Дейк не попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Монтерреем»

«Ливерпуль» огласил стартовый состав на полуфинальный матч клубного чемпионата мира с «Монтерреем». Защитник «красных» Вирджил ван Дейк не попал в заявку на игру из-за болезни.