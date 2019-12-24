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Александр Емельяненко: «Если я для Федора мертв, пусть поставит свечку за упокой»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко ответил на слова бойца Bellator Федора Емельяненко, сказавший, что младший брат для него мертв. «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра.

Павел Ростовцев: «Уверен, ситуация с коньками не скажется на настрое Медведевой на ЧР»

Министр спорта Красноярского края, трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился мнением о ситуации, возникшей с российской фигуристкой Евгенией Медведевой перед выступлением на чемпионате России.
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НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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Путин принял участие в предновогоднем товарищеском матче на Красной площади

По традиции, в спортивном сражении приняли участие политики, бизнесмены, министры, музыканты. «Белые» против «красных». Предновогодний хоккейный матч провели на Красной площади.
2:59
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