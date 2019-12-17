Бронзовая сборная с золотой игрой. Россиянки — третьи на чемпионате мира

Женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию и заняла третье место на чемпионате мира в Японии, хотя заслуживала гораздо большего. Чемпионат мира.