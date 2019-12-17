Муштаков победил на 500-метровке на этапе Кубка мира в Японии

Российский конькобежец Виктор Муштаков победил на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано (Япония). Муштаков в субботу стал первым со временем 34,508, установив рекорд катка.