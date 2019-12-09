Путин прокомментировал решение WADA по России

Юрист объяснил, чем отличаются вердикт ВАДА и отстранение России от ОИ-2018

Спортивный юрист Артём Пацев объяснил, чем отличается отстранение России от двух ближайших Олимпийских игр согласно решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) от выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.