«Реал» одержал победу над «Севильей»
«Реал» обыграл «Севилью» в матче 20-го тура чемпионата Испании.«Реал» (43) располагается на первом месте, «Севилья» (35) - четвертая.Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу"Реал" - "Севилья" 2:1 (0:0)Голы: Каземиро 57, Каземиро 69 - Де Йонг 64«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Габриэль Милитао, Варан, Марсело (Менди 71), Модрич, Каземиро, Кроос, Лукас, Йович (Бензема 62), Родриго (Винисиус Жуниор 62)Главный тренер: Зидан Зинедин.«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Фернандо, Гудель, Эвер Банега (Рони Лопеш 80), Эль-Хаддади (Эн-Несери 66), Де Йонг, Васкес (Торрес 75)Главный тренер: Лопетеги Хулен.Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Хетафе».