Шарлия объявил об уходе из ЦСКА

Хорватский защитник Звонимир Шарлия заявил, что покидает московский футбольный клуб ЦСКА. "Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи, ЦСКА", - написал Шарлия на своей странице в Instagram.