Ржига – о санкциях ВАДА: ваш игрок Кузнецов тоже попался на чём-то

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига после поражения от сборной России (3:4 Б) в матче Кубка Первого канала заявил, что бан российского спорта на 4 года может быть обоснованным.