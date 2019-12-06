Агент Слуцкого прокомментировал сорвавшиеся переговоры с АЕКом

Кристиан Эмиле, агент бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, прокомментировал сорвавшиеся переговоры своего клиента с афинским АЕКом.Да, это правда, что АЕК был заинтересован в Леониде.