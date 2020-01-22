Почему «Сочи» нужен именно Кокорин? На какой позиции будет играть? В чем плюс для игрока? Разбираем аренду форварда «Зенита»

Мощное усиление аутсайдера РПЛ. 21 января «Сочи» официально объявил об аренде форварда «Зенита» Александра Кокорина до конца сезона Чемпион России пока не подтвердил эту информацию на своем сайте