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Замглавы РУСАДА прокомментировала приостановку деятельности московской лаборатории

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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