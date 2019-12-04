Экс-чемпион мира Джошуа хочет провести очередной бой с Руисом

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет провести очередной бой с Энди Руисом, который в настоящее время владеет титулом. Об этом сообщает The Guardian.