В Калининграде впервые состоится игра баскетбольной Евролиги

Всего день остаётся до игры Евролиги по баскетболу между московским ЦСКА и «Олимпией» из Милана. Впервые матч престижного турнира пройдёт в Калининграде. Всё своё везу с собой.