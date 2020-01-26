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Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»

Известный тренер Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» высказался об экономическом положении «Химок». По его словам, проблема в планировании бюджетов. — «Химки» отказались от борьбы за выход в РПЛ.
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Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.
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Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе, Ретивых — шестой

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо победил в спринтерской гонке классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Он финишировал за 3 минуты 29,46 секунды.
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