Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»

Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе, Ретивых — шестой

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо победил в спринтерской гонке классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Он финишировал за 3 минуты 29,46 секунды.