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Лыжница Наталья Непряева стала серебряным призёром этапа Кубка мира в Чехии в гонке на 10 км

Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Нове Месте (Чехия). Непряева показала второе время в гонке на 10 км свободным стилем.
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