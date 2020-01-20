Тренер «Зенита» Семак негативно отнесся к аренде Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что к решению отдать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина в аренду в "Сочи" он отношения не имеет.