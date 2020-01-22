П.А. Рожков: три российских паралимпийца выступят третьими лицами в споре РУСАДА и ВАДА

«Российские паралимпийцы Елена Крутова, Виктория Потапова и Иван Голубков выступят в качестве третьей стороны в споре между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.