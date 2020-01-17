Украинский ФК разорвал контракт с игроком после его поездки в Россию

football24.ua Украинский футбольный клуб "Агробизнес" разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским после его поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте ФК.