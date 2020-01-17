НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКазахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»Тина Канделаки в эфире Радио «КП»: Возглавить министерство спорта должен бизнесмен, который вернет России первые позиции«Руки-Базуки» вернулся после операции и подрался с Геной СобакойСостоялась церемония открытия второй части матча за шахматную коронуЗаказчиком покушения на Ковачевича был экс-игрок «Реала», сообщает источникКазахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.рекламаРоссийская звезда НХЛ оформил 25-й хет-трик в карьереРоссийская звезда НХЛ оформил 25-й хет-трик в карьере Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продолжает переписывать рекорды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России и запутала Кристина РезцовуАнна Сола все перепутала.«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евроЗащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг продолжит карьеру в «Интере». Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.Украинский ФК разорвал контракт с игроком после его поездки в Россиюfootball24.ua Украинский футбольный клуб "Агробизнес" разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским после его поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте ФК.«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки». Дзюба и Кокорин прокомментировали пост Слуцкого в InstagramФорварды «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба иронично отреагировали на пост Леонида Слуцкого в соцсети Инстаграм.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес0 : 3ХетафеЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-042 : 0Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ТурцииАнкарагюджю0 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаГранвиль0 : 3МарсельЗавершёнВесь футболреклама0:33Экипаж Каргинова стал первым в грузовом зачете ралли «Дакар»Экипаж российской команды «Камаз-Мастер» под руководством Андрея Каргинова занял первое место в ралли «Дакар» в зачете грузовиков.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир