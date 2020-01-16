Стравер находится в критическом состоянии после аварии на «Дакаре»

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер находится в критическом состоянии после аварии на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии, сообщает AD.nl. Стравер во время этапа упал с дюны.