Молодежка «Спартака» обыграла «Ростов»

Молодежный состав «Спартака» в матче 19-го тура первенства РПЛ обыграл сверстников из «Ростова» со счетом 2:1. Ростовчане в последних 10 матчах одержали лишь одну победу.