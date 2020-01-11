Прямая трансляция мужской эстафеты в Оберхофе с Гараничевым и Елисеевым

В немецком Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 11 января, состоится мужская эстафетная гонка. Старт эстафеты назначен на 16:15 по московскому времени.