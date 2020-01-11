Панарин рассказал, какую роль хотел бы исполнять в Матче всех звезд НХЛ

Форвард «Нью-Йорке Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин поделился ожиданиями от Матча всех звезд НХЛ. «Вообще не знаю в каких конкурсах буду участвовать. Я стеснительный такой.