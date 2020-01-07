Новый допинговый скандал. Но на этот раз он не касается России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование изложенных в фильме Хайо Зеппельта и немецкого телеканала ARD фактов о допинге в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).