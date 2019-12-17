Подчуфарова считает, что российские биатлонисты не имеют прав

Россиянка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, считает, что российские биатлонисты не могут чувствовать себя защищёнными из-за конфликта РФ со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).