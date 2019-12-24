Андрей Рябинский: «Бой против Мчуну покажет, готов ли Лебедев продолжить карьеру»

Андрей Рябинский, промоутер бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, поделился ожиданиями от поединка против Табисо Мчуну. «Бой покажет, готов ли Денис к продолжению карьеры.