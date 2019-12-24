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Защитник гостей Антонио Рюдигер стал жертвой оскорблений на расовой почве.рекламаКоротко: новости спорта 23 декабря 2019БИАТЛОН Олимпийский чемпион из Петербурга Дмитрий Малышко провалил этап Кубка мира во французском Анси, финишировав 41-м в спринте и 51-м в гонке преследования.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Роналду не победил в финале впервые с 2013 годаНападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог победить в финальном матче впервые с 2013 года.Нападающий «Фиорентины» Педро Абреу отказался от перехода в ЦСКА«ЦСКА действительно проявляет интерес, но на данный момент Педро не перейдет туда. Он только что прибыл в «Фиорентину», и у него контракт с клубом», - отметил Нассиф.Адам Рейдеборн: «Я только переехал в Казань, но уже ощутил особый дух матчей с „Салаватом“»Вратарь "Ак Барса" Адам Рейдеборн поделился ожиданиями от матча против "Салавата Юлаева", который пройдет в швейцарском Давосе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор— : —ТрабзонспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииДенизлиспор— : —АланьяспорНачало в 12:00Чемпионшип АнглииБлэкберн— : —УиганНачало в 14:45Чемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболреклама«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата ФранцииВ 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1. Первый гол был забит уже на 13-й минуте встречи.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Боец UFC отправил в нокдаун оскорбившего его боксераАмериканский боец UFC Деррик Льюис отправил в нокдаун оскорбившего его боксера в тренажерном зале. Видео появилось в Twitter спортсмена.рекламаДмитрий Губерниев: Федерация лыжных гонок России не уважает зрителя, из-за этого трансляции снимают с эфираПервый канал отменил трансляцию командного спринта на Кубке мира по лыжам. Такое решение было принято после того, как россияне не вышли в финал. Прямая трансляция гонки была запланирована на 13.