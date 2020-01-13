Трефилов отреагировал на вылет мужской сборной из борьбы за место на ОИ

Главный тренер женского гандбольного клуба «Кубань» и экс-наставник женской сборной России Евгений Трефилов прокомментировал поражение мужской национальной команды исландцам во втором матче на чемпионате Европы по гандболу со счётом 23:34.