«Существуют ли вообще голкиперы, которым он не забивал?» - американцы о впечатляющем достижении Овечкина

В прошлый вторник Алекс Овечкин сравнялся с Теему Селянне по голам в истории Национальной хоккейной лиги, дважды отличившись в поединке против «Оттавы Сенаторз», - пишет американский сайт Russian Machine Never Breaks.