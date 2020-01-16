«Лестер» проиграл «Бернли» и потерпел второе поражение подряд

Рой Кин и Сунесс заявили, что ван Дейк не фолил на Де Хеа. Эвра увидел нарушение

Момент с отмененным голом форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ворота «Манчестер Юнайтед» вызвал спор между бывшими игроками «МЮ» Роем Кином и Патрисом Эвра.