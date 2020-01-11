Хабиб посмеялся над соперником Конора МакГрегора

«Мышление очкошника», – написал Нурмагомедов в сторис своего аккаунта в Instagram. Ранее Серроне заявил, что испытывает страх перед своими поединками в клетке. «Из раза в раз я боюсь, нервничаю.