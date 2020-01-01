Нурмагомедов обвинил Серроне в трусости перед боем с Макгрегором

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подверг жесткой критике бойца Дональда Серроне за слова о том, что перед боями он нервничает и испытывает страх.