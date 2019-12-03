Семак рассказал, откуда у Кокорина деньги на рестораны

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, откуда у нападающего Александра Кокорина есть деньги на посещение ресторанов. «Думаю, он все же успел что-то подкопить. И может себе позволить сходить.