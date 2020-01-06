«Спартак» третий раз подряд победил СКА (обзор голов, видео)

Олег Знарок доказал, что он в любом клубе способен демонстрировать высокий уровень: сегодня «Спартак» третий раз в сезоне одолел бывшую команду тренера - СКА: Спартак - СКА 3-1 (2-1, 0-0, 1-0) Шайбы: Малыхин (9), Зубов (19), Ганзл (55) - Кузьменко (16) После двух домашних поражений питерские армейцы ничего не смогли сделать с «красно-белыми» и в Москве: После двух периодов еще оставались надежды на спасение, но гол Ганзла на 55-й минуте снял все вопросы о победителе: Обе команды входят в лидирующую группу западной конференции КХЛ и теоретически могут встретиться в плей-офф.