Бутырская — о проблемах Медведевой: «Это для меня загадочная история. Коньки так просто не ломаются»

Чемпионка мира и Европы Мария Бутырская назвала загадочной историю с поломкой ботинка конька Евгении Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию.