Сергей Вязович: второе место МАЗа на «Дакаре» в Беларуси было недооценено. Многие люди не понимают его цену

Пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович считает, что в Беларуси недооценили второе место его команды на "Дакаре"-2018. В прошлом году вы были вторыми на "Дакаре" — команда МАЗа. В этом — шестыми.