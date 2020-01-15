НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТри игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих командКто станет новым спортивным министромВ покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»Глава FIDE оценил подготовку Владивостока к матчу за шахматную коронуСМИ: Матч звезд КХЛ в 2021 году состоится в РигеТри игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих командТри игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.рекламаЯкуб Врана: «У Овечкина есть время, чтобы стать лучшим снайпером в истории»Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана оценил игру капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2). Россиянин сделал 25-й хет-трик в карьере. «Это потрясающе.Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России и запутала Кристина РезцовуАнна Сола все перепутала.«Манчестер Юнайтед» и «Интер» пришли к согласию по трансферу Эшли ЯнгаЗащитник «МЮ» Эшли Янг близок к переходу в миланский «Интер». Сумма трансфера уже согласована, стоимость игрока «Нерадззури» расценивают в 1,5 млн евро, сообщает BBC Sport.Украинский футболист вылетел из команды за визит в ПетербургПо мнению руководства, он дискредитировал имидж клуба. Украинский футболист Игорь Сикорский, который играл в клубе "Анробизнес", потерял своё место из-за визита в Петербург.Полузащитник сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан может стать игроком питерского «Зенита». Об этом сообщает Prosports.kz.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес0 : 3ХетафеЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-042 : 0Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ТурцииАнкарагюджю0 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаГранвиль0 : 3МарсельЗавершёнВесь футболреклама«Руки-базуки» сразился с бывшим заключеннымКирилл Терешин, известный как «руки-базуки», сразился с 30-летним бывшим заключенным Геннадием Беззубиковым по прозвищу «Гена Собака». Бой прошел по правилам бокса в октагоне.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир ЦСКА победил «Басконию» в матче Евролиги, на счету Джеймса 33 очкаВ Москве завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Басконию».реклама