Украинский футболист лишился работы после отпуска в России

«Агробизнес», выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским из-за того, что он провел отпуск в России. Об этом сообщается на сайте клуба.