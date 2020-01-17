Нашей сборной помогли? Русская биатлонистка рассказала, как соперница стреляла по её мишеням

Необычный случай произошёл во время этапа Кубка мира в Рупольдинге в Германии. Во время эстафетной гонки у спортсменки Кристины Резцовой заклинило патрон. Девушка заявила, что она "долго ковырялась".