Кубок Дэвиса. Рублев в 4-й раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 и вывел Россию вперед в матче с Испанией

Российский №3 Андрей Рублев, в первой встрече кубкового матча с Испанией в Мадриде обыгравший Роберто Баутиста-Агута 3:6, 6:3, 7:6, выиграл 156-минутный матч после того, как вчера сыграл одиночку и пару против Хорватии (Россия выиграла 3:0). «Мы оба к концу матча устали, потому что были очень длинные розыгрыши, так что все свелось к тому, кто первым ударит справа.