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Кузяев о фанатах: «Не понимаю, почему оскорбляли Дзюбу. Он столько сделал для сборной»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев после победы над Сан-Марино (5:0) в выездном матче квалификации Евро-2020 прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда Артема Дзюбы.

УЕФА открыл дело против Бельгии из-за неправильной футболки Бояты в игре с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за нарушений во время отборочного матча Евро-2020 с Россией (4:1). Одно из обвинений связано с тем, что защитник Дедрик Боята во втором тайме вышел на поле в майке нападающего Миши Батшуайи и отыграл в ней 10 минут.

Кубок Дэвиса. Рублев в 4-й раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 и вывел Россию вперед в матче с Испанией

Российский №3 Андрей Рублев, в первой встрече кубкового матча с Испанией в Мадриде обыгравший Роберто Баутиста-Агута 3:6, 6:3, 7:6, выиграл 156-минутный матч после того, как вчера сыграл одиночку и пару против Хорватии (Россия выиграла 3:0). «Мы оба к концу матча устали, потому что были очень длинные розыгрыши, так что все свелось к тому, кто первым ударит справа.
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Вегас - Сан-Хосе
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Аризона — Торонто. 22.11.2019
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Даллас — Виннипег. 22.11.2019
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Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019
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Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019
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Миннесота — Колорадо. 22.11.2019
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Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019
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Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
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Флорида — Анахайм
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Бостон — Баффало. 22.11.2019
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Каролина — Филадельфия. 22.11.2019
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Коламбус — Детройт. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:47:57
Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:53:22
Монреаль – Оттава
Яндекс.Эфир
02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Вегас – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:24
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:26
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:13
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
Яндекс.Эфир
02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:37:54
Баффало – Миннесота
Яндекс.Эфир
02:36:15
Флорида – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:34:42
Коламбус – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:38:20
Чикаго – Баффало
Яндекс.Эфир
02:53:00
Вегас – Калгари
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02:38:08
НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
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