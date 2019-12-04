Джошуа: не буду праздновать, если смогу победить Руиса в бою-реванше

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что не будет праздновать, если сумеет победить Энди Руиса в бою-реванше за титулы чемпиона мира по нескольким версиям в тяжелом весе.