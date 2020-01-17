В Саудовской Аравии стартует заключительный этап многодневного ралли «Дакар»

Имена победителей, а соревнуются не только авто-, но и мотогонщики, станут известны уже совсем скоро. И с огромным интересом болельщики, конечно же, следят за противостоянием экипажей грузовиков.