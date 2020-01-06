«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова»

В своем Twitter-е «Ростов» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником «Тамбова» Максимом Осипенко. «Приветствуем Максима в нашей команде, желаем ярких игр и побед», - говорится в сообщении