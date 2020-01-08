Жамалетдинов поедет на сбор с «Уралом»

Как стало известно «СЭ», 22-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, поедет на первый сбор «Урала». После этого будет принято решение о возможном трансфере.