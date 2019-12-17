«8 часов я смотрю на зависший экран». Сборная России приехала на ЧМ и попала в ад

IeSF World Championship проходит не очень гладко. Esports World Championship по Dota 2 проходит с 12 по 15 декабря в Сеуле. 20 сборных разыгрывают 25 тысяч долларов.