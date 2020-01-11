КХЛ разъяснила правило, из-за которого игрок сборной Канады не был удален в финале МЧМ-20

Департамент судейства КХЛ разъяснил правило, согласно которому в финальном матче МЧМ-20 форвард сборной Канады Айдан Дудаш избежал удаления за выброс шайбы за пределы площадки (4:3). Данный эпизод произошел в конце 3-го периода, шайба попала в телевизионную камеру, которая была прикреплена к заградительному стеклу.